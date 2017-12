Bernadette Fraberger: Ordnungscoach Bernadette.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Job, Kinder oder Hobbies lassen Ihnen keine Zeit, sich um Schwachstellen in Ihrer Wohnung/Ihrem Haus zu kümmern? Einige Ecken oder sogar Zimmer haben sich mit der Zeit in kleine Rumpelkammern verwandelt, die allein schon durch ihren Anblick Stress in Ihnen auslösen? Lassen Sie nicht länger das Chaos regieren! Ich bin Bernadette Fraberger, Ordnungscoach, und helfe Ihnen dabei, Ordnung zu schaffen, damit Sie sich wieder so richtig wohl zu Hause oder am Arbeitsplatz fühlen und stressfrei durch Ihren Tag kommen

Meine Motivation

www.ordnungscoach.info