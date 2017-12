Burim Asani: ABC Autoservice.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

ABC Autoservice ist die KFZ Fachwerkstatt in St. Pölten. Unsere erfahrenes Mechaniker Team bietet Reparaturen und Service für alle Fahrzeugmarken an. Unsere neue, top ausgestattete Autowerkstatt im Süden von St. Pölten - in unmittelbarer Nähe des Bellaflora-Marktes - ist verkehrsgünstig zu erreichen. Ob Privat oder Firmenkunde, der persönliche und faire Umgang mit unseren Kunden ist uns wichtig.

Meine Motivation

Ich durfte meine Leidenschaft - Autos und Motoren - zu meinem Beruf machen.

www.abc-autoservice.at