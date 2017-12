Christian Tauchner: BlechLAUT.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

„Ihr Partner ab dem ersten Ton“ Dieser Leitsatz beschreibt in wenigen Worten die Motivation meines Unternehmens, ich biete meinen Kunden Reparatur und Umbauten von Blechblasinstrumenten sowie Handel mit Musikinstrumenten und Zubehör.

Meine Motivation

Es ist mir ein großes Anliegen für alle Musikbegeisterten von Jung bis Alt da zu sein. Durch ein stetig wachsendes Netzwerk an zuverlässigen und professionellen Partnern kann die Firma BlechLAUT auch Reparaturen von anderen Instrumentengruppen (wie z.B. Holzblasinstrumenten, usw. ...) bestens bewerkstelligen. Aus eigener Erfahrung als Musiker und Musikschullehrer weiß ich, das man sein Instrument nich jedem anvertraut.

Das persönliche Gespräch und der Kontakt mit meinen Kunden ist mir daher sehr wichtig. Reparaturen können so individuell an den Kunden angepasst, Pflege- und Wartunstipps perfekt auf den Kunden abgestimmt werden. Vom Anfänger bis zum Profi, jeder ist in der Firma BlechLAUT herzlich willkommen.