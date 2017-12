Christian Wally: Papa´s Kitchen e.U..

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

PAPA’S KITCHEN ist ... -Take Away-Bistro & Saftbar -Energie-Tankstelle in Form von frischen Säften, Suppen, leichten vegetarischen/veganen Tagesgerichten und kleinen Snacks -Kulinarische Oase für Gesundheitsbewusste im Herzen von Wiener Neustadt PAPA’S KITCHEN steht für ... -Essen und Trinken zum Wohlfühlen -Regionale, frische Zutaten möglichst unverarbeitet, voller Vitaminen und Nährstoffen ohne künstliche Zusatzstoffe -Leichtes und schnelles Healthy Food zum Mitnehmen für den Start in den Tag, für Zwischendurch, für zu Hause

Meine Motivation

Ich freue mich täglich nette Gäste bei Papa´s Kitchen begrüßen und verwöhnen zu dürfen. Es mach Spaß am Marienmarkt im Herzen von Wiener Neustadt ein anspruchsvolles Puplikum mit gesundem und vitaminreichem Speisen und Getränken den gestressten Alltag zu erleichtern.

www.papas-kitchen.at