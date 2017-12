Claudia Bischof: hochzeitsblicke.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

hochzeitsblicke by claudia bischof plant, organisiert und koordiniert individuelle und garantiert unvergessliche Hochzeiten für einzigartige Paare – dabei lege ich größten Wert auf absolute Perfektion und höchste Qualität. Ob klassisch-traditionell, romantisch-intim, zu zweit oder gemeinsam mit Freunden und Familie ein mehrtägiges rauschendes Fest – der Service reicht von Beratung und Location-Suche bis hin zur kompletten Umsetzung und Koordination des schönsten Tags im Leben eines Brautpaares. Ich entwickle ein individuelles Design und kümmere mich zuverlässig und professionell um Teil- oder Gesamtorganisation, damit sich das Brautpaar auf der eigenen Hochzeit wie ein Gast fühlen kann!

Meine Motivation

Mit meiner langjährigen Erfahrung im Event- und Hochzeitsbereich habe ich ein Organisationsgeschick entwickelt, das ich dem Brautpaar zugute kommen lassen möchte. Ich unterstütze das Paar ein Jahr intensiv bei der Hochzeitsplanung und bereite sie auf den großen Tag vor. Das Hochzeitsfest kann ganz individuell, wenn gewünscht und auf das Brautpaar abgestimmt sein. So lässt sich einerseits enorm viel Zeit sparen, was natürlich unbezahlbar ist. Andererseits können Paare mit hochzeitsblicke auch Geld sparen. Meine größte Motivation ist natürlich, dass ich am Hochzeitstag die glücklichen und verliebten Gesichter der Brautpaare und die strahlenden Augen deren Gäste sehen darf und der Tag ewig in Erinnerung bleibt.

