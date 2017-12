Claudia Müller: Landgasthaus Demel.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

"So nah wie möglich, so frisch wie möglich, so bio wie möglich" das sind unsere Schlagworte und die werden bei uns auch gelebt! Wir beziehen viele unserer Rohstoffe von naheliegenden (Bio-)Bauern und schauen auch sonst sehr auf Regionalität und haben eine saisonale Speisekarte. Bei uns gibt es täglich (Mittwoch ist Ruhetag) 2 Menüs zur Auswahl, wobei eines immer vegetarisch bzw. vegan ist. Wir verstehen uns als gemütliches Landgasthaus mit einem schönen Gastgarten und genug Platz für Kinder. Es werden gerne (Familien-)Feiern bei uns abgehalten. Im kleineren Rahmen bieten wir auch Catering an.

Meine Motivation

Gesunde Ernährung war schon immer ein großes Thema für mich. Als Dipl. Ernährungstrainerin möchte ich meinen Gästen eine gute Auswahl an gesunder, frischer Speisen anbieten. Wer Interesse hat, erfährt in meinen Newslettern nicht nur unsere Aktivitäten und Veranstaltungen, sondern lernt jede Woche ein anderes Nahrungsmittel (ob Obst, Gemüse oder auch Gewürze,... ) mit anderen Augen kennen. "Man ist was man isst" ist nicht nur ein leeres Sprichwort, sondern der Mensch besteht aus den Dingen (LEBENSmitteln) die er zu sich nimmt. Dass gesundes Essen auch sehr gut schmecken kann, davon kann man sich in unserem Lokal überzeugen! :-)

www.landgasthaus-demel.at