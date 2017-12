Claudia Schmidt und Thomas Kubicek: CTQUANTENHEALING.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

„Wir haben alles und sind so krank wie nie zuvor!" So haben wir uns auf die Ursachenfindung unserer Krankheiten gemacht. Über umfangreiche Recherchen und Ausbildungen in Dunkelfeldmikroskopie, Magnetfeldtherapie, Kinesiologie, germanische Heilkunde, Energiearbeit, Detoxberatung (Darmsanierung) kamen wir zur Erkenntnis, dass es nur eine Krankheit gibt – energielose Zellen. Durch zu viele denaturierte Nahrungsmittel, chemische Medikamente und unser negatives Gedankengut kommt es zu PH – Wert Verschiebung, so dass keine Vitalstoffe in die Zelle aufgenommen werden können. Fehlt auch noch der Sauerstoff durch zu wenig Bewegung kommt es zu Zellschäden und wir bekommen alle Krankheiten.

In der Quantenphysik hat man die Möglichkeit energielose Zellen wieder auf Spannung zu bringen. Aloe Vera wirkt ausgleichend auf alle Systeme des Körpers und bietet die nötigen Zellvitalstoffe. In unserer Praxis in Stockern können wir in der Vitalblutanalyse mit einem Tropfen Blut Belastungen der Organe, Parasiten, Schimmelpilze (90 % der Bevölkerung sind betroffen, diese bilden Säuren und vergiften unsere Schleimhäute), Bakterien, oxidativer Stress und vieles mehr feststellen.

Meine Motivation

„Nur wer das Ziel kennt, wird den Weg finden." Wir haben uns entschieden, mit Aufmerksamkeit, Vertrauen, Achtung und Liebe mit und für Menschen zu arbeiten. Wir wollen den Menschen vermitteln, wieder zurück zu den Wurzeln zu finden, den Organismus auszugleichen und mit positivem Gedankengut sich seines Lebens erfreuen.

