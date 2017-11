David Herzog: Elementics e.U..

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Schon während seiner Ausbildung zum Dipl. Personal Fitness-, Mental- u. Gesundheitstrainer hat sich David Herzog ein kleines privates Trainingsareal im Freien aufgebaut. Dies kam so gut bei den Leuten aus allen möglichen Bundesländern an, dass er sich entschloss das Ganze im großen Stil aufzuziehen und das erste offizielle Obstacle-Course-Racing-Areal in Österreich zu eröffnen.

Zudem war die Nachfrage nach einem solchen Areal in der Szenen schon lange gang und gebe, weil es abseits der Bewerbe keine Möglichkeiten gibt gezielt dafür zu trainieren. Nach langer Standortsuche, wurde er dann am Areal der ehemaligen Glanzstoff fündig.Nun stehen einige Korporationen mit Veranstaltern und Unternehmen im Raum. Firmen, Vereine und Sportmannschaften werden Teambuildings in Anspruch nehmen.

Es gibt Dienstag bis Freitag tägliche Spezialtrainings. Personaltrainings, Bewerbe und Workshops werden auch durchgeführt. David Herzog bietet Open Courses, Gruppen Trainings, Versus Days (das absolute Highlight für viele - die Hindernisbahn wurde eigens dafür in zwei identen Bahnen aufgebaut), Team-Building, Personal Training sowie Work Shops an.

Meine Motivation

„Ich bin stolz darauf eine Alleinstellung in Österreich zu haben und kann durch die eigene Ausübung meiner Passion auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen, was jedem Teilnehmer zu Gute kommt“

www.elementics.at