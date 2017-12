Dominik Bubenicek: CrossFit 3430.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

CrossFit 3430 ist ein funktionelles Sportstudio für jedes Alter und Fitnesslevel. Einsteiger und Profis trainieren in Gruppen von maximal 10 Personen pro Stunde - gemeinsam und unter Anleitung von mindestens einem Trainer, der jede Einheit plant, führt und vor allem an das Fitnesslevel des jeweiligen Athleten anpasst. Trainiert wird in einer großen, hohen Halle mit Langhanteln, Kettlebells, Medizinbällen Seilen, Rudergeräten sowie natürlich mit dem eigenem Körpergewicht und vielem mehr. Die gegenseitige Motivation und der Zusammenhalt, der aus dem gemeinsamen Training entsteht, machen CrossFit zu einem Sport, der weit über die Trainingsfläche hinaus geht.

Meine Motivation

Selbstständig zu sein und mein eigenes Unternehmen zu führen ist immer schon eines meiner größten Ziele gewesen. Das einzige was fehlte, war lange Zeit die richtige Idee. Als ich vor einigen Jahren eher durch "Zufall" auf eine CrossFit-Box, die ebenfalls gerade erst eröffnet hat gestoßen- und damals selbst noch als Anfänger durch meine erste Trainingseinheit gestolpert bin, habe ich sehr schnell gemerkt, dass CrossFit etwas außergewöhnliches ist. Menschen die sich kaum kannten und erst wenige Male zusammen trainiert haben, motivierten und feuerten sich gegenseitig an, und klatschten nach dem Training ab als würden sie sich schon jahrelang kennen.

Mitten im Geschehen stand ein Trainer, der die Stunde leitete, den Ofen weiter anheizte und nebenbei auch noch darauf geachtet hat, dass die Übungen korrekt ausgeführt werden. Die Leistungen die dabei erzielt wurden waren viel höher als ich es je für möglich gehalten hätte und der Zusammenhalt der Community suchte seines gleichen. Für mich war klar, DAS ist die Idee nach der ich gesucht habe. Ich stellte mein Training völlig auf CrossFit um, absolvierte nach etwa einem Jahr meine Trainerausbildung und eröffnete nach weiteren drei Jahren intensivem Training und Planung, am 20. Mai 2017 die Tore meiner eigenen CrossFit Box in Tulln.

www.crossfit3430.com