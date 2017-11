Doris Beer: Greißlerei für Naturprodukte.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Klein und sehr fein! In mitten der Wiener Neustädter Innenstadt finden Sie am Rande des Allerheiligenplatzes in der Allerheiligengasse 12 meine sehr feine Greißlerei für Produkte, die Ihr Wohlbefinden und Ihre Lebenskraft stärken und Ihnen bei der Pflege Ihrer Gesundheit helfen. Das Motto meines Geschäftes lautet: „Zurück zu den Wurzeln“.

Ich entdeckte die Naturheilkunde, als ich selbst mit massiven gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Da habe ich an mir erfahren dürfen, wie Pflanzen, Kräuter, ätherische Öle auch Räucherstoffe den Organismus unterstützen und stärken können. Nach zahlreichen Ausbildungen und Weiterbildungen auf dem Gebiet der Naturheilkunde kann ich heute und das ist mir ein besonderes Anliegen, dieses alte Heilwissen an meine Kunden weitergeben.

Mein Sortiment umfasst folgende hochwertige Produkte: Kräutertropfen (Kraft der Pflanzenknospen), eine große Auswahl an getrockneten Kräutern, Gewürzen und Tees, Hildegard von Bingen Produkte, Naturkosmetik, Pflegeöle, Cremen wie Ringelblume, Sheabutter, Weihrauchcreme, Lärchenpechsalbe, Fußcremen, Sportgel, Hautpflegebalsam, Cremen bei Muskelverspannungen, Brustbalsame..… auch für Kinder, Blütenwässer, Ätherische Öle , Fuß-Badesalze, Gelenkwickel, Heilwolle, Ohrkompressen, Bienenwachswickel, Seifen, Räucherstoffe Verschiedene Ölsorten wie Olivenöl, Sesamöl, Schwarzkümmelöl, Traubenkernöl..., Salze, Essige und Honige, selbst kreierte Suppenwürze, Kräutersalze, reines pflanzliches Blütenschmalz Der Großteil meiner Produkte kommt aus Österreich. Mehrmals im Jahr biete ich in meiner Greißlerei Vorträge und Workshops über Kräuter, Gewürze, ätherische Öle, Räucherkurse und glutenfreie Kochworkshops an sowie Qigong Kurse ab einer Gruppe von 8 Teilnehmern.

Meine Motivation

Das ganze Leben ist ein Lernprozess. Ich habe aus meinen Erfahrungen gelernt und erweitere mein Wissen immer aufs Neue in Weiterbildungen und Seminaren. In meinem Geschäft kann ich dieses Wissen an meine Kunden weiter geben, ich verkaufe also nicht nur hochwertige Produkte, ich liefere gleich das Wissen um die Heilkraft der gekauften Produkte mit.

Für eine Jungunternehmerin wie mich sind positive Rückmeldungen von Kunden, die immer wieder kommen und mich auch weiter empfehlen, weil sie mit dem zufrieden sind, was sie in meiner Greißlerei an materiellem und auch an geistigem Mehr erworben haben, eine große Motivation. Ich will nie den Glauben an mich, an die eigenen Kräfte und meine Träume aufgeben und „in der Ruhe liegt die Kraft“ ist meine Lebensphilosophie.

www.dorisbeer.net