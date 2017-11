Edeltraud Barwig: (o.h.o.-clip).

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Beim o.h.o.-clip handelt es sich um eine Reißverschluss-Schließhilfe für Menschen mit Handicap. Die Verwendung des Clip ermöglicht es Oberbekleidung, welche mit einem Reißverschluss ausgestattet ist, mit nur einer Hand selbstständig zu schließen.

Das Hauptaugenmerk richtet sich auf Menschen, welche in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Den Benutzern kann dadurch ein großes Maß an Selbstständigkeit zurückgegeben werden. Der o.h.o.-clip kommt in der Regel in der Ergo-und Physiotherapie sowie in Rehabilitationszentren zum Einsatz.

Meine Motivation

Wir möchten mit dem o.h.o.-clip , allen Menschen, welche persönlich von körperlichen Einschränkungen betroffen oder im familiären Umfeld damit konfrontiert sind, Erleichtung in den Alltag bringen. Die positiven Erlebnisse unserer Kundinnen und Kunden motivieren uns jeden Tag aufs Neue.

www.oho-clip.at