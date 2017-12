Edith Thron: Nimito Second Hand Kindermode.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Ich wollte den St. Pöltnern wieder einen Second Hand Shop bieten und zwar speziell für Kinder, denn als ich meine Kinder bekam gab es damals keinen Kinder Second Hand Shop. Danach reifte die Idee eines Second Hand für Kinder.

Meine Motivation

Mir macht es immer wieder eine Freude, wenn Eltern mit ihren Kindern in meinen Shop kommen und ich das Strahlen in den Augen der Kinder sehe, wenn sie sich wieder in eines der vielen Einzelstücke verlieben wie schon viele andere.

www.nimito.at