Elvira Kölbl-Catic: Mrs.Sporty Perchtoldsdorf.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Mein Unternehmen bietet den Frauen Sport und gesunde Ernährung am neuesten Stand. Meinen Teams und mir ist es eine Herzensangelegenheit, Frauen zum gesunden Lebensstil zu motivieren. Wir ruhen uns auf unseren Erfolgen nicht aus, sondern sind ein sehr innovatives Unternehmen.

Wir passen unser Konzept stets an die aktuellen Bedürfnisse unserer Frauen an. Nebenbei ist uns sehr wichtig, dass sich unsere Mitglieder bei uns wohlfühlen. Dies schaffen wir durch unsere besondere Atmosphäre und bemühen uns jeden Monat, unsere Sportlerinnen mit einem WOW Effekt zu überraschen!

Meine Motivation

Meine Motivatoren sind neue Herausforderungen wie auch "Sinn" in der Aufgabe, und genau das spornt mich in meinem Unternehmen täglich an. Mit vielen Menschen zu arbeiten ist eine Herausforderung im positiven Sinne für mich. Denn jeden Tag im Unternehmen erlebe ich entweder positive Rückmeldung, weil unsere Frauen begeistert sind, Spaß am Training haben, stolz auf ihre Zielerreichung sind und dies erzählen, oder die Frau ist da und braucht Motivation und Anleitung zum Sport und gesunder Ernährung.

Manchmal kommen wir auch an unsere Grenze, und diese Herausforderung liebe ich, denn da kann man wieder heraus aus der Komfortzone gehen, die Herausforderung akzeptieren, Lösungen im Team suchen und dadurch wachsen. All das ist mit soviel Sinn für mich verbunden, weil wir jeden Tag der Frau ein Lächeln schenken und sie zum gesunden Lebensstil begleiten und gleichzeitig wir im Unternehmen dabei Vorbilder sind.

Meine Arbeit ist meine Leidenschaft und somit meine tägliche Motivation. Hinzu kommt, dass ich bereits mit dem ersten Club all diese Herausforderungen bei den Frauen schon toll gemeistert habe und es mich unheimlich motiviert auch meine Mitarbeiter zu fördern und zu entwickeln und ihnen gutes Vorbild zu sein. Mitarbeiter wachsen zu lassen, ist eine starke Motivation für mich, weiter zu gehen und noch viele weitere Frauen und Menschen in mein Team mit meiner sinnvollen Aufgabe anzustecken und zu begeistern.

www.mrssporty.at/club/perchtoldsdorf-zentrum/