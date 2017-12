Eva Brany: Office-Unterwegs.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Praxisnahe Unterstützung für organisatorische Anforderungen an Unternehmen oder Privatpersonen. Dies reicht von dem Aufbau der Büroorganisation, die Kontaktaufnahme zu Versicherungs – und Finanzberatern über die Unterstützung bei Behördenwegen für Unternehmen und Privatpersonen.

Meine Motivation

In meinen bisherigen Positionen konnte ich bereits sehr vielen Menschen helfen und sie begleiten, und dadurch wiederum mein Praxiswissen in organisatorischen Belangen vertiefen. Es hat mir große Freude gemacht Menschen mit meinem Wissen zu unterstützen und ich habe sehr viel positive Rückmeldung erhalten. Da habe ich gesehen, dass es hier Potenzial gibt genau an diesem Punkt anzusetzen und dies als Dienstleistung mit meiner Firma „Office-Unterwegs“ anzubieten!