Franz Haubenwallner: Fit2me Kraftwerk eU.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Das Fitnessstudio befindet sich in der Einfahrt des Betriebsgebietes Süd von Böheimkirchen. Der Aufbau erfolgte plangemäß in 2 Stufen. Stufe 1 Inbetriebnahme von 300m² als klassisches Fitnessstudio mit Zutrittssystem und Kundenbetreuung auf Abruf für alle Mitglieder. Im zweiten Betriebsjahr erfolgte die Erweiterung auf insgesamt 640m² Betriebsfläche. Verlängerte Öffnungszeiten von 5h früh bis 23h. INBODY Bioimpedanzanalysen und Vibrationstraining. Wobei aber das Hauptaugenmerk darin bestand die Betriebsfläche als Werkstättenfläche optisch in die Trainingsfläche zu integrieren.

Der 2 Tonnenkran wird als Halterung für Boxsack verwendet und dient auch für Aufhängung von Kletterseilen etc. Ebenso sind in diesem Bereich die klassischen Trainingsmethoden wie Stoßen und Reißen durch den Industrieboden sehr gut geeignet. Das Trainingsequipment ist hier auch nicht alltäglich. Viele Elemente von Strongmanbewerben und aus der Crossfitszene und mehr als 3t Bumperplattes sind hier zu finden.

Aber auch spezielle Trainingsgeräte wie sie in herkömmlichen Studios gar nicht zu finden sind. Zugschlitten, Trainingstaue, Powerketten, spezielle Hantelstangen wie Multi-Grip-Bar, Camber Bar, Curved Hammer Bar etc. Seit kurzem findet man auch einen der ersten Eiweißshakeautomaten bei uns im Gym. Die Shakes werden frisch abgemixt und das voll automatisch.

Meine Motivation

Was uns Auszeichnet: Trainingspläne liegen für jeden Kunden vor Ort auf, Zutritt mittels Karte immer während der Öffnungszeiten, persönliche Betreuung im Mitgliedspreis inkludiert, Verträge die sehr kundenorientiert sind. Vertragsbindungen nur beim Mindestvertragsabschluss und danach monatlich jederzeit kündbar (wie Handyverträge).

Ebenso kann ein Mitglied jederzeit seinen Vertrag aus gesundheitlichen Gründen aussetzen und auch bis zu 2 Monate im Jahr stilllegen. Somit wurde ein Studio geschaffen, dass zwar als „Standalone Betrieb“ läuft, aber dennoch während der Betreuungszeiten vieles mehr bietet als herkömmliche Studios. Flexibilität in allen Bereichen für den Kunden, persönlicher Kontakt und großes Augenmerk auf Sauberkeit bzw Zusammenhalt innerhalb der Studiogäste. Genau das was ich als Besitzer in vielen anderen Studios sehr vermisst habe.

