Gabriela Schauer: Wohlfühlort "Herz-Klang".

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Wohlfühlort, in dem Ihnen Achtsamkeit & Entspannung, Balance & Wohlbefinden, Leichtigkeit & Lebensfreude begegnen, der Klang Ihr Herz berührt. (Humanenergetik, Entspannung- & Achtsamkeitstraining, BALLance Rückenentspannung nach Dr. Tanja Kühne). Exklusive und einzigartige Kombination von ganzheitlich energetischer Begleitung mit Klangschalen/ Klanginstrumenten in Kombination mit Achtsamkeits-und Entspannungstraining. Aktuell liegt mein Fokus auf "Frauen mit Neigung zu stressbedingter Mehrfachbe-/überlastung", ab 2018 Erweiterung auf Kindergruppen in Volksschulen, ab 2019 Kindergruppen in Reha-Institutionen.

Meine Motivation

Weg-Begleiterin zu ganzheitlicher Balance und Wohlbefinden, Selbstverwirklichung und Lebensfreude.

www.herz-klang.at