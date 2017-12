Humanenergetik Elisabeth Glaser.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Ich unterstütze Menschen in herausfordernden Zeiten. Dabei begleite ich sie mit energetischen Methoden. Gleichzeitig biete ich Wissen und Informationen über alltagstaugliche Energetik über meine „Online-Lernplattform für Humanenergetik“ an, in der ich online Seminare und Workshops anbiete. Einmal monatlich erscheint mein Blog als Artikel und Video.

Meine Motivation

Seit 20 Jahren arbeite ich im gehobenen Dienst der Gesundheit- und Krankenpflege. Schon immer konnte ich mit Menschen sehr empathisch umgehen. Oft dachte ich mir in Gesprächen: „Diese oder jene energetische Methode könnte hier unterstützend und begleitend angewendet werden“. Deshalb habe ich mich entschieden mein persönliches Wissen über alltagstaugliche Energetik mit anderen Menschen zu teilen. Ganz nach dem Motto: „Komm in deine Kraft und bring dein Leben in Fluss!“

