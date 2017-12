Judit Nagy: Wissensdschungel.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Der Wissensdschungels basiert auf der Idee den SchülerInnen während des Unterrichtes eine angenehme Atmosphäre zu bieten, in der sie sich wohlfühlen und sich neue Kenntnisse besser aneignen können. Kinder von 3-14 Jahren haben bei mir die Möglichkeit, mit allen Sinnen zu begreifen und somit von den eigenen Stärken zu profitieren.

Dadurch können sichtbare Lernerfolge schneller und effizienter erzielt werden. Ich biete jedem Kind das nötige Verständnis und natürlich eine individuelle Betreuung auf dem Gebiet der Legasthenie und LRS, der Dyskalkulie und RS und während des Englischtrainings.

Meine Motivation

Meine Motivation ist in der heutigen Zeit den lernschwachen Kindern das Leben zu erleichtern und ihnen zu zeigen, dass es auch zwanglos möglich ist zu begreifen und sogar Freude am Lernen zu haben. Ich kann mich gut in die Kinder hineinversetzen und biete ihnen, wenn möglich buntes und immer übersichtliches Material an.

Jede Trainingsstunde hat seinen eigenen Aufbau und eine gleichbleibende Struktur. Somit haben die Kinder immer einen Plan und wissen was auf sie zukommt. Dies gibt ihnen Sicherheit.

www.wissensdschungel.at