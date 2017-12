Karl-Heinz Prentner-Sieghart: INNOGOLF KG.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Meine Stärke ist es, anderen Golfspielern mit meinem individuellen Service, massgeschneiderten Golfschlägern (Putter) dabei zu unterstützen , mehr Erfolg und Freude in Ihrem Sport zu erleben. Meine einzigartige Methode (Headquarter EDEL Golf, Texas), den Golfschläger auf die biomechanischen, einzigartigen körperlichen Voraussetzungen wie den Körperbau an sich, die optische Wahrnehmung und die Anpassung an das Schwunggefühl lassen meine Kunden merkbar und nachweislich bessere Ergebnisse erzielen. Einzigartig wie sein Fingerabdruck erhält der Kunde einen Fingerabdruck-Schläger für sein Golfspiel.

Meine Motivation

Ich fördere Andere dabei, neugierig auf sich zu sein und Ihre wahren Fähigkeiten zu entdecken, sodass sie über sich selbst hinauswachsen und mehr Freude, Erfolge und Inspiration in Ihr Leben bringen. Diese Freude zu sehen und zu spüren ist mir meine größte Motivation. Bereits nach 1 Stunde erlebt der Kunde, wie sehr sein Golfspiel durch meine massgeschneiderte Methode profitiert - und weiss so sofort, was ihn die Investition in mein Service tatsächlich bringt.

www.inno-golf.at