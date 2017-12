Laila-Josephine Mainz: SALES BOOSTER AGENCY e.U..

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Meine Firma implementiert flächendeckend in Österreich in ausgewählten Indoor Bereichen TV-Werbe-Bildschirme. Die Hard-& Software wird den Aufstellern - ausnahmslos kleine EPU/KMU Betriebe- völlig gratis aufgestellt. Der Clou an meinem System ist, dass jeweils 110 regionale Bildschirme (Werbeschleifen) miteinander verbunden sind und die Werbebotschaften der einzelnen Aufsteller gleichzeitig über 110 Bildschirme ausgestrahlt werden.

So erzielt jeder einzelne Aufsteller regional eine enorme Verbreitung seiner Werbebotschaft. Die einzelnen Spots werden sehr wirkungsvoll 500 000 mal p.a. in der Region ausgestrahlt - und das völlig kostenlos! Da stellt sich die Frage, wie meine Firma Geld verdient, wenn doch all das kostenlos für die User ist? Ganz einfach: große Konzerne können sich über die Bannerflächen kostenpflichtig einbuchen - das war's mit dem Geld verdienen. So finanzieren die Großen den Kleinen ihre regionale Werbung!

Meine Motivation

Ich habe eine sehr ausgeprägte, soziale Motivation - es begeistert mich, Menschen helfen zu können. Mein Geschäftskonzept passt genau zu meiner Persönlichkeit - ich lasse die Großen bezahlen und helfe den Kleinen, ihre Werbebotschaften kostenfrei in die Märkte tragen zu können.

Ich wünsche mir, dass dadurch die kleinen Betriebe gestärkt werden und das die Kaufkraft in den Regionen bleibt.

www.tv-kmu.de