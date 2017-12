Markus Stadler: Landgasthaus Stadler.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Familie Stadler verwöhnt Sie in vierter Generation: Entdecken Sie innovativ-bodenständige Gerichte & genießen charmantes Service im Herzen des Mostviertels. Unsere Stärken: Kreative Kräuterküche, Catering für alle Anlässe.

Meine Motivation

BEGEISTERUNG & LEIDENSCHAFT, gewürzt mit einer ordentlichen Prise SPASS - wir brennen für die Gastronomie! Kulinarische Genießer zum Einkehren und Wohlfühlen in Reinsberg einladen, unseren Gästen TOP-Qualität durch die Verwendung von Produkten aus der Region zu bieten, unser Landgasthaus als Ambiente mit jungem Flair zu etablieren - all das motiviert uns! Die schönste Belohnung & Motivation sind jedoch die unzähligen positiven Rückmeldungen unserer Gäste in den inzwischen 4 Betriebsjahren. Die stärken & motivieren ungemein!

www.gasthausstadler.at