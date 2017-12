Martin Krainer.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Ich habe mich auf den Verkauf von Neu und Gebraucht-Er hat Fahrrädern, den Verkauf von Ersatzteilen sowie Reparaturen von Fahrrädern jeder Art und Marke spezialisiert. Als besonderes Highlight bietet ich ein mobiles Service mit seinem "Service Bus" an, was speziell für Firmen oder bei Veranstaltungen interessant ist. Außerdem gibt es bei RADSTALL ein spezielles Abhol- und Lieferservice.

Meine Motivation

Ich bin stolz darauf den Schritt in die Selbständigkeit gewagt zu haben und freue mich so nun auf jeden meiner Kunden und ihre Wünsche persönlich eingehen zu können. Durch meine jahrelange Erfahrung im Bereich der Werkstatt liegt es mir besonders am Herzen jedem noch so alten oder kaputten Fahrrad wieder „neues Leben“ einzuflößen und beschädigte Teile zu reparieren bevor man sie austauscht.

www.radstall.at