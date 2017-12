Nicole Grabenreiter: Nikis Mobile Haarperfektion.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Ich bin mobile Frisörin aus Deutsch Wagram und im Umkreis von Deutsch Wagram und Wien für meine Kunden da.

Meine Motivation

Meine tägliche Motivation ist, Menschen mit neuen Haaren ein neues Lebensgefühl zu schenken und einfach glücklich und selbstbewusster zu machen. Wenn der Kunde glücklich und zufrieden ist bin ich es auch. Meine Kunden schätzen meine Art und mein können sehr. Und für meine Kunden ist der Frisörbesuch nicht wie bei einem normalen Frisörgeschäft sondern es ist alles sehr privater und viele Kunden sehen mich als Psychologin und Freundin zugleich.

Es ist einfach viel persönlicher da mich meine Kunden jederzeit kontaktieren können. Seit meiner Visagistenausbildung kann ich noch mehr aus meinen Kunden zaubern und Ihnen ein Komplettpaket aus Haare und Make Up bieten. Um jeden Kunden zu zeigen was er aus seinen Typ herausholen kann. Meine Motivation ist auch so viele Menschen wie möglich glücklich zu machen wie z.B durch meine monatliche Tour in Mutter- Kind Heime um den Müttern und Kindern kostenlos die Haare zu machen und Müttern die sich wenig leisten können ein besseres Selbstbewusstsein zu schenken.

Viele Frauen haben Angst vom Frisörbesuch da sie schon öfter schleche Erlebnisse hatten oder unzufrieden waren. Durch mein Wissen und Können versuche ich den Kunden die Angst zu nehmen und sie glücklich zu machen. Viele Kunden haben nach dem ersten Besuch von mir keine Angst mehr da sie wissen das sie beim letzten Mal bei mir begeistert waren.