Nicole Maier: dieHaarmacherin.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

In meinem Frisörsalon „dieHaarmacherin.at“ in Grafenschlag, kann man sich bei lässiger Eleganz der Ausstattung und zuvorkommendem Service im wahrsten Sinn zurücklehnen und entspannen. Kompetente Beratung, ein perfekter Style und viele Sonderaktionen erwarten Menschen jeder Altersgruppe, die ihr Haupt in die Hände der Haarmacherin legen möchten. Für Kunden, denen es nicht möglich ist, zu ihr in den Salon zu kommen, bietet dieHaarmacherin auch Hausbesuche an.

Meine Motivation

Frei nach meinem Credo „zurücklehnen & entspannen“ tue ich mein Bestes, um meinen Kunden bei angenehmer Atmosphäre im Salon den Besuch zum Verwöhn-Erlebnis werden zu lassen.Als Meisterfrisörin wagte ich bereits mit 20 Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit – nach erfolgreicher Meisterprüfung und nach dem Vorbild meines Vaters, der bereits seit 15 Jahren selbstständig ist!

www..diehaarmacherin.at