Nikolas Weissenböck: Rösthaus GmbH.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Als Kaffeehaus in Hainfeld liegt unser Fokus natürlich auf Kaffee. Egal ob Espresso, Cold Drip oder unser selbstgemachter Eiskaffee im Sommer, uns liegt es am Herzen jeden Kaffee egal wie man ihn am liebsten trinkt mit bestem Gewissen und viel Liebe zuzubereiten.

Meine Motivation

Mein ganzen Team und ich lieben Kaffee und wir versuchen diese Leidenschaft auch genauso weiterzugeben. Zufriedene Kunden sind unsere tägliche Motivation. Wir leben nach dem Moto: Was man gern macht man gut.

https://roesthaus-hainfeld.at/