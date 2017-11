Olivia Reisel & Anita Nutz: Greißlerei Olivani.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Unser jahrelanger Traum war es eines Tages eine eigene Greißlerei zu führen. Am 1. April war es dann soweit. Neben regionalen Genussprodukten, Naturkosmetik, einer Lotto & Toto und Putzerei Annahmestelle, Paketshop und Frühstück to go, werden Mittagsmenüs vom Haubenkoch, gegen Vorbestellung auch zum Mitnehmen, und täglich frisches Gebäck und Mehlspeisen angeboten. Weiters findet man auch eine Tabakvertriebsstelle.

Meine Motivation

Bei „Olivani“ setzen wir auf lokale bzw. regionale Spezialitäten und gestalten unser Angebot nach den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden. Unsere Geschäftsphilosophie: Statt im Großmarkt kaufen wir lieber bei regionalen Landwirten und kleinen Produzenten ein, die hervorragende Lebensmittel herstellen und mit denen wir in persönlichem Kontakt stehen. Unsere Vorstellungen entfalten wir natürlich auch in unserem Kaffeerestaurant und versuchen stets das Beste aus der Region anbieten zu können.

www.olivani.at