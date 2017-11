Petra Mandl - floral-kreativ.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Seit Ende September führe ich ein Blumengeschäft, mitten am Dorfplatz von Hollenstein an der Ybbs. Mit meinen zwei engagierten Angestellten bieten wir alles vom Topfpflanzensortiment bis zu floralen Dekorationen. Meine Schwerpunkte liegen bei der Hochzeitsfloristik, Trauerfloristik sowie Tisch- und Raumdekorationen, auch individuell gestaltete, originelle Geschenkartikel sind in meinem Atelier zu finden. Eines meiner Highlights jedes Jahr ist meine Weihnachtsausstellung, wo das Geschäft und der wunderschöne Garten in vorweihnachtlichem Glanz erstrahlen.

Meine Motivation

Der persönliche Kontakt mit meinen Kunden ist mir sehr wichtig, um die Wünsche jedes einzelnen bestmöglich umsetzen zu können! Meine Motivation ist es die Menschen mit meinen Blumen und Pflanzen zu berühren, sie sollen trösten, Freude schenken oder ein Lächeln ins Gesicht zaubern!

www.floral-kreativ.at