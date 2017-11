Philip Hofmacher.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

In Digitalen Videokursen erkläre ich komplexe Themen leicht verständlich und vertreibe diese über diverse online Plattformen. Zusätzlich zeige ich in Vorträgen und Workshops anderen Menschen wie sie gleiches tun können. In meinen Kursen aus den Bereichen Online Marketing, Entrepreneurship und Self-Development haben sich bereits über 60.000 Menschen aus mehr als 150 Ländern eingetragen.

Meine Motivation

1800 rund 100 Jahre, 1966 rund 5 Jahre und heute dauert es nur mehr ca. 1,5 Jahre bis sich die Menge an Informationen auf der Welt verdoppelt. Mit diesem Tempo kann das Schulsystem nicht ausreichend mithalten und daher wird es unerlässlich sich auch neben der Schule selbst fortzubilden. Genau hier setze ich an, und ermögliche es jedem der motiviert ist und ein Smartphone mit Datenvolumen besitzt sich fortzubilden. Mein Ziel ist es im nächsten Jahr knapp 300.000 neue Teilnehmer in meinen Kursen zu verzeichnen und spätestens am 31.12.2019 die Millionenmarke geknackt zu haben.

www.philiphofi.com