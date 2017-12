Ralf Stachelberger: Montagetischler.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Ich bin Ihr Partner, wenn's um Möbel geht und biete folgende Serviceleistungen: - Abholung der Ware von diversen Möbelhäusern - Montage aller Möbel aus dem Möbelhaus (ausgenommen Küchenmontagen , Wasser- und Elektroanschlüsse) - Montage von Karniesen - Rundstangen - Vertikaljalousien - Übersiedlung von Möbeln (ausgenommen Wien) - Montage von Kleinteilen wie Wandboards, Spiegel, Bilder, etc. - Lieferung von Möbeln, Baustoffen sowie von größeren oder sperrigen Teilen (bis 3,5m) - Entsorgung der Altmöbel und Verpackungen - Kompetente Beratung während der Montage - Verkauf von Couches, Liegen , Betten , Matratzen etc. der Fa. Joka - Verkauf von Fliegengittern, Innenrollos, Vertikaljalousien etc. der Fa. Stin/Fa.Leha

Meine Motivation

Egal ob es darum geht, Möbel zu transportieren und/oder aufzubauen, schwere Pakete in die Wohnung zu schleppen, sich mit schwierigen Aufbauanleitungen auseinanderzusetzen oder sich mit lästigen Reklamationen herum zu ärgern – ich nehme meinen Kunden gerne die für sie oft mühevollen Arbeiten ab. Wichtig ist, dass meine Kunden zufrieden sind!

