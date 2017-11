Raphael Pachner - Filmriss.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Filmriss ist eine junge Filmproduktionsfirma im Herzen des Mostviertels. Gemeinsam realisieren die 3 Gründer Werbefilme, Imagevideos und vieles mehr auf höchstem Niveau und hauchen dabei ihren ausgefallenen Ideen Leben auf der Leinwand ein.

Meine Motivation

Unsere Passion gilt dem Medium Film in all seinen verschiedenen Facetten. In einer Welt die von immer mehr Werbung überflutet wird wollen wir mit unserer Arbeit herausstechen und dabei nie aufhören uns und unsere Fähigkeiten zu verbessern, um neue kreative Wege zu gehen.

www.filmriss.media