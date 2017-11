Raphaela Ehrenhofer & Manuela Ramminger: KAFFEEMÜHLE OG.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

In unserem Kaffeehaus in Katzelsdorf/Leitha werden alle Gäste mit abwechslungsreichem Frühstück, hausgemachten Mehlspeisen, Kaffee- und Teespezialitäten & viel Liebe zum Detail verwöhnt. Klassisch, modern, gesund, vegan, glutenfrei - da ist sicher für jeden was dabei!

Meine Motivation

Wir stecken sehr viel Liebe, Energie und Herz in unser gesamtes Angebot - das Schönste ist es, wenn wir damit ein Lächeln auf das Gesicht unserer Kunden zaubern.

www.kaffeemuehle.co.at