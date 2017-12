Sabine Regina Glatz: behomeing SRGlatz e.U..

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

behomeing steht für den neuen Weg zum individuellen Zuhause oder Geschäftsraum. Der Weg, der Spaß macht! Sabine Regina Glatz unterstützt Menschen, die Veränderungen Ihrer Räume vornehmen möchten; ob Neubau, Umbau, Umgestaltung, Aussortieren oder Umzug.

Sie sieht sich als „CoPilotin“, da sie ihren Kunden immer genau dann und in der Form zur Verfügung steht, wie jene sie gerade brauchen. Mit Coaching, Fachberatung, Pläne-Check und/oder Planung. Sie fühlt sich in ihre Kunden hinein, um ihnen nicht ihren Stil überzustülpen, sondern die Authentizität ihrer Kunden bei der Planung zu fördern.

Meine Motivation

„Oberste Priorität für mich ist, dass meine Kunden sich in ihren Räumen wiederfinden, ihre Wünsche verwirklichen können, und das Ganze dann auch praktisch und funktionell ist. Meine Dienstleistung ist daher eine Mischung aus großem Einfühlungsvermögen, spezieller Fragetechnik, Fachwissen und langjähriger Erfahrung. Ich biete meine Unterstützung sehr flexibel an, von 1 Beratungsstunde bis hin zur gesamten Entwurfsplanung oder beratenden Projektbegleitung; unabhängig davon, ob man erst am Start steht oder schon mitten in der Planung ist. So können sich meine Kunden auch zwischendurch mal Umsetzungsvorschläge, einen zweiten Blickwinkel, Entscheidungshilfe, Tipps und Impulse holen, oder ihre Pläne checken lassen.“

