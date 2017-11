Sandra Allmer - Aromapraxis.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Als ärztlich geprüfte Aromapraktikerin ist mir der verantwortungsvolle Umgang mit ätherischen Ölen besonders wichtig. In einem persönlichen Beratungsgespräch gebe ich Ihnen individuelle Tipps zur fachgerechten Anwendung und Dosierung für Ihr Anliegen, z.B. bei Förderung eines gesunden Schlafs, Stärkung der Atemwege... Weiters biete ich Wohlfühlanwendungen wie beispielsweise Chi- Balancing. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit ist es besonders wichtig Stress auszugleichen um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen!

Meine Motivation

Schon lange beschäftige ich mich mit ätherischen Ölen und spüre, welch tolle Kraft in ihnen steckt - nämlich die Kraft der Natur. In ätherischen Ölen ist für mich die Lebenskraft bzw. die Seele der Pflanzen enthalten, die unsere Selbstheilungskräfte aktivieren und Körper, Geist und Seele wieder in Einklang bringen. Als ausgebildete Kinderbetreuerin mit vielen Jahren Berufserfahrung, liegt es mir sehr am Herzen, nicht nur Sie als Erwachsene, sondern auch Ihre Kinder für mehr Wohlbefinden zu unterstützen.

www.sandra-allmer.at