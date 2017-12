Sandra Reber: „Creative Hair by Sandi’s“.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Mein Unternehmen „Creative Hair by Sandi’s“ habe ich im Jahr 2015 in einem Alter von gerade einmal 20 Jahren gegründet. Mittlerweile ist mein Unternehmen sehr gut angelaufen und ich werde tatkräftig von meinem Lehrling Chiara unterstützt.

Seit kurzem erfreuen wir und unsere Besucher sich an der jungen Katzendame Chilly, welche unerwartet zu uns ins Unternehmen stieß. Unseren Kunden und Kundinnen stehen fünf Sitzplätze zur Verfügung, welche auch oft ausgelastet sind.

Meine Motivation

Schon seit meiner Lehrzeit nahm ich erfolgreich an vielen Wettbewerben im In- sowie im Ausland teil. So wurde ich zum Beispiel bereits zur Vize-Landesmeisterin gekürt und bei den Bundesmeisterschaften konnte ich den 3. Platz für Niederösterreich belegen.

Der Erfolg bei den Wettbewerben hat mich immer angetrieben. Das und die erfreuten Gesichter meiner Kunden und Kundinnen sowie deren Zuspruch geben mir täglich die Motivation noch mehr zu geben.