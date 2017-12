Simon Tragatschnig, Patrick Gaubatz: CodeWerkstatt OG.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Wir entwickeln Software für verteilte Systeme und Integrationslösungen. Unser erfolgreichstes Produkt ist obono, die mobile papierlose Registrierkasse. Durch unsere cloudbasierte Lösung zur Registrierkassensicherheitsverordnung ermöglichen wir die papierlose Belegerteilung durch elektronische Belege. Unsere Registrierkasse (Point of Sale) obono erlaubt die einfache Erfassung von Barumsätzen und elektronischen Zahlungen mit Bankomat- oder Kreditkarte ohne technische Hürden.

Meine Motivation

Wir sehen, dass die technischen Hürden im Alltag immer höher und komplexer werden. Unser Ziel ist es, Komplexität in einfach zu nutzende Software zu gießen, welche von Nutzern einfach bedient werden kann. Abläufe sollen möglichst digitalisiert werden, und Medienbrüche wie z.B. Papier vermieden werden.

Dabei helfen uns die neuesten Technologien und Entwicklungen, welche z.B. Smartphones in mächtige und günstige Werkzeuge verwandeln. Ein Beispiel ist unsere Umsetzung der Registrierkassensicherheitsverordnung. Innerhalb von wenigen Minuten können ungeübte Nutzer eine Registrierkasse gesetzeskonform in Betrieb nehmen.

Der Gesetzgeber sieht vor, dass jedem Kunden ein Beleg in die Hand gedrückt wird und dieser auch bis vor die Geschäftsräumlichkeiten mitzunehmen ist. Das führt zu einer Flut von meist phenolhaltigen Kassenzettel. Mit den giftigen, phenolhaltigen Kassazetteln könnte man in wenigen Monaten alle 44 Seen Österreichs bedecken. Wir sind der Meinung, dass es heutzutage bessere, modernere und ressourcenschonendere Wege geben soll, um Belege an die Kunden auszuhändigen.

www.codewerkstatt.at