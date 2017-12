Stefanie Cervenka: Fotografie und Video.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Als Berufsfotografin erstelle ich sowohl für Privat-, als auch für Geschäftskunden die verschiedensten Arten von Fotografien und Videos. Egal ob Musik- oder Reportagevideos, Landschafts-, Kinder- oder Hochzeitsfotografie, oder einfach nur Passbilder - jedes Projekt wird mit viel Liebe verwirklicht.

Entweder in meinem eigenen Fotostudio, oder gerne auch Outdoor. Ich halte mich nicht strikt an Konventionen oder alteingesessene Regeln, sondern versuche zusammen mit meinen Kunden etwas besonderes und individuelles zu schaffen.

Meine Motivation

Gerade in unserer schnelllebigen Gesellschaft ist es mir ein Anliegen, mithilfe meiner Fotografie die Zeit hin und wieder ein wenig anzuhalten, besondere Erinnerungen zu schaffen und festzuhalten, und damit auch nach Jahren beim Betrachter noch Emotionen hervorzurufen.

Vor allem bei der Fotografie von Menschen - besonders bei Kindern - lege ich daher auch großen Wert auf authentische Fotos. Es gibt so viele spannende Bereiche in der Fotografie, dass ich mich nicht auf ein Gebiet festlegen möchte. Vor allem diese Abwechslung in meinem Beruf ist es, die mich immer wieder von Neuem motiviert und meine Arbeit zu so etwas Besonderem für mich macht.

www.stefanie-cervenka.at