Susanne Lindenthal - essenbelebt Ernährungsberatung e.U.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

In meiner Praxis essenbelebt.at kombiniere ich das Beste aus 3 Welten: 1. die moderne Ernährungswissenschaft 2. die jahrtausendealte Traditionelle Chinesische Medizin und 3. eine klientenzentrierte Beratungsmethodik. Ich analysiere die aktuelle Situation und zeige meinen Klienten den Weg zu ihren Zielen, mit leicht umsetzbaren Maßnahmen, Gewohnheit und Rezepten sowohl für zuhause als auch auswärts. Ich habe schon vielen Klienten mit funktionellen Verdauungsstörungen, Nahrungsunverträglichkeiten, Schlafproblemen, Stress und Überforderung, um nur einige Beispiele zu nennen, erfolgreich auf Ihrem Weg begleitet. Mein Devise dabei lautet: ich arbeite mit echten Lebensmitteln und es darf leicht gehen.

Meine Motivation

Ich weiß, ich kann viele Menschen dabei unterstützen, ihre individuell für Sie passende Ernährung zu finden, die sich leicht und nachhaltig umsetzen lässt. Das schönste an meiner Aufgabe ist, wenn ich die Rückmeldung von meinen Klienten bekomme, wie gut es ihnen geht, seit sie bei mir in Betreuung sind und waren. Das tolle dabei, so eine Vielzahl meiner Klienten, dass man während der gesamten Betreuungsdauer immer jemanden hat, der einen an der Hand nimmt. Das ist meine Motivation, dass sich die Menschen von mir wirklich begleitet fühlen und den oftmals für sie nicht einfachen Weg, nicht alleine gehen müssen. Dadurch alleine schon wird es wesentlich leichter. Mein besonderes Service der langfristigen Betreuung ist es, was mich als Unternehmer auszeichnet, was mich aber auch tagtäglich motiviert, weiterzumachen und für meine Klienten da zu sein. Ich liebe meinen Job!

www.essenbelebt.at