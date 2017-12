Sylwia Urban: Le Scarpe Boutique.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Zur Selektion stehen eine breite Palette an Mustermodellen sowie verschiedene Lederqualitäten und ein riesiges Farbsortiment. So kann Frau oder Mann nach Bedarf, Lust und Laune Vorschuh, Lasche, Ferse und Absatz individuell designen. Sogar eine persönliche Gravur ist möglich. Ein detailgetreuer Farbausdruck zeigt das Wunschobjekt, das ganz nach italienischem Chic in exzellenter Qualität und höchster Handwerkskunst gefertigt wird.

Meine Motivation

„Gib einem Mädchen die richtigen Schuhe und es wird die Welt erobern“, meinte schon Marilyn Monroe. Ich hatte oft das Gefühl, dass ich nicht die richtigen oder korrekter die passenden Schuhe finden konnte. Ich suchte eigentlich nur bequeme, nicht alltägliche Fußkleidung, die zu verschiedenen Outfits tragbar ist. Da der Fachhandel darüber nicht verfügte, beschloss ich, meine Modelle selbst zu kreiiren. Mit dieser Idee eröffnete ich meine Boutique in Klosterneuburg. Ihr persönliches Unikat gestaltet die Kundin/der Kunde (Wir offerieren auch handgefertigte Herrenschuhe) am Tablet selbst. - Ich bin sehr glücklich, dass sehr viele KundInnen meine Idee teilen und ich Luxus erschwinglich mache. Es begeistert mich, zu sehen mit welch großer Freude einzigartige Kompositionen arrangiert werden und dann die Euphorie beim Abholen des „eigenen“ Modells. Menschen anzuziehen macht mir großen Spaß, deshalb biete ich auch disponible italienische Schuhmode und exklusive Damenoberbekleidung (bis Gr. 48) sowie erlesene Accessoires an.

www.lescarpe.at