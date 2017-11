Tatjana Gotzmann: Die NaturKosmetikerin.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Ich biete Professionelle, individuelle klassische wie spezielle Körperpflegebehandlungen an wie z.B.: diverse Pediküren, Maniküren, Kosmetikbehandlungen, Make Up aber auch vieles mehr und das alles ausschließlich mit Zertifizierter, echter, ehrlicher, transparenter, nachhaltiger und effektiver Naturkosmetik! Speziell ausgestattet auch besonders für den Mobilen Bedarf von diversen Behandlungen, aber auch an einem Fix-Standort in Waidhofen an der Ybbs möglich!

Qualität statt Quantität! Individualität! Natürlichkeit! Jeder meiner Kunden hat „Stammkunden“- Qualität, keine Abfertigung mehr, Persönlichkeit, individuelle Bedürfnisse und Interessen werden groß geschrieben! Der Kunde ist König! Langanhaltende und 100% natürliche, effektive und nachhaltige Profi- Behandlungen sowie Produkte!!

Meine Motivation

"Jeder Mensch ist absolut einzigartig und individuell und verdient somit auch eine einzigartige und individuelle Behandlung sowie Produkte."

Mir ist es wichtig, dass jede meiner Behandlungen perfekt bis ins Detail und individuell abgestimmt ist, es gibt diverse Möglichkeiten, nicht nur bei den Behandlungen selbst sondern auch bei der Terminvereinbarung, zum Beispiel Außergewöhnliche Uhrzeiten und schnelle Termine! Außerdem biete ich ruhige, entspannende und private "Stör"- Freie Behandlungen! Das bedeutet für Sie, meine vollste Aufmerksamkeit, keine Telefonate meinerseits, keine andere "Kundenbetreuung" zeitgleich während Ihrer Behandlung!!

