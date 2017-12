Tim Lammarsch.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Daten gelten als der Treibstoff des 21. Jahrhunderts. Darum haben Staaten weltweit in modernste Technologien wie Visual Analytics investiert - Österreich gehört hier zur Weltspitze. Aber wie können kleine und mittlere Unternehmen davon profitieren? Mein Unternehmen schlägt die Brücke zwischen Wissenschaft und wirtschaftlicher Anwendung.

Meine Motivation

In Jahren wissenschaftlicher Tätigkeit in industrienaher Forschung und Lehre in berufsbegleitenden Studien habe ich immer wieder bemerkt, welches gigantische Potential für die Wirtschaft nutzbar gemacht werden kann. Geniale Prototypen warten nur darauf, einsatzfähig zu werden, aber der enorme Druck der Spitzenforschung verhindert, dass dies an Universitäten geschehen kann. Meine Motivation besteht darin, zwei Gruppen gleichermaßen helfen zu können.

