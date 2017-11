Wolfgang Eresheim: DIE MEHLSPEIS' MANUFAKTUR e.U..

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Ich stelle kleine süße Würfel in Form einer Finger-Food-Kreation her. ‘Der süße Würfel‘ ist eine ca. 3 x 3 cm große Mehlspeise in unterschiedlichen Variationen, die nach traditionellen Rezepten und mit Zutaten aus der Region gebacken wird. Passend für Firmenveranstaltungen können ‚Die süßen Würfel‘ auch mit essbaren Firmenlogos versehen werden.

Meine Motivation

Die Begeisterung für das Handwerk und die Nähe zum Kunden veranlassten mich „Die Mehlspeis‘ Manufaktur“ in Wiener Neustadt zu gründen.

www.diemehlspeismanufaktur.at