Wolfgang Sammer: Galerie DER SAMMER – RAHMEN-KUNST-GLAS.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Die 2014 gegründete Galerie DER SAMMER bietet ein umfangreiches Angebot an Bilderrahmen – in allen Stilrichtungen und Preiskategorien – individuell und handgemacht. Für jedes Bild findet sich in der Galerie DER SAMMER der passende Rahmen – mit und ohne Passepartout, mit normalem Glas oder mit (spiegelfreiem) Museumsglas!

Bestes Service und kompetente Beratung bietet Glasermeister Wolfgang Sammer auch bei Neuverglasungen, Glastüren, Trennwände, Duschwände, Duschabtrennungen, Rückwände, Spiegel, Folierungen und Glasveredelung. Glasschäden werden auf Wusch direkt mit Ihrer Versicherung verrechnet! Fachlich und handwerklich höchste Qualität ist für Wolfgang Sammer eine Selbstverständlichkeit.

Meine Motivation

Jeder neue Tag bringt mir die Bestätigung, dass mein Schritt in die Selbstständigkeit der richtige Weg war. Wenn man grundsätzlich Spaß an seinem Tun hat, ist das schon einmal Motivation genug. Die Vielfältigkeit meiner Arbeit –neben dem Glasereibetrieb und dem Rahmengeschäft veranstaltet die Galerie DER SAMMER vierteljährlich Vernissagen, aber auch Lesungen mit musikalischer Umrahmung - der positive Umgang mit meinen Kunden schenkt mir Kraft und die Überzeugung auf dem Weg zu bleiben, den ich eingeschlagen habe. Mein höchstes Ziel ist jedoch die Zufriedenheit meiner Kunden! Sind meine Kunden zufrieden, dann bin ich es auch!

www.dersammer.at