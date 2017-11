Balubad Holzbadewannen und Holzbadebottiche.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Balubad baut exklusive Holzbadewannen für das Badezimmer nach moderner Fassbindertradition. Einzigartig in Formgebung und Bauweise, in verschiedenen Holzarten und Größen, der Hingucker in jedem Bad! Der Badebottich für außen verspricht Badespaß das ganze Jahr über! Mit Holz oder elektrisch zu beheizen, auch mit Luftdüsen und LED Spot erhältlich. Die umweltfreundliche Alternative für Ihren Garten!

Meine Motivation

Ich, Reinhard und meine Frau Manuela verkörpern Balubad als Marke. Wir bauen nicht nur Badewannen und Badebottiche, sondern sind "Balubad". Als gelernter Fassbinder wollte ich mich selbständig machen und bin auf die Idee gekommen, einzigartige Badewannen in Fassbinderbauweise zu bauen. Die Badewanne ist eioval, geschwungen geformt, deshalt sitzt und entspannt man besonders gut. Die Badebottiche haben sich dazu ergeben und so ergänzen sich die beiden Produkte sehr gut. Manuela ist für die ganze Büroorganisation zuständig und ich baue am Produkt. Nach dem täglichen Frühstücksmeeting geht jeder seiner Arbeit nach. So sind wir ein tolles Team und unser Kunde bekommt vom Angebot bis zur Aufstellung nur unsere Familie (samt Kindern) zu Gesicht, hat also immer den/die selben Ansprechpartner/in. Selbständig sein bedeutet selbständig arbeiten!

www.balubad.at