MEINE WOLLKE-Die ökologische Slipeinlage aus Österreich.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Kein Plastik, Keine Nebenwirkungen, Keine Giftstoffe… an der sensibelsten Stelle des weiblichen Körpers! Die Wiederverwendbarkeit, die Wertschöpfung von Frauen für Frauen in Österreich und die trendigen Designs zeichnen jede WOLLKE aus.

WOLLKE bewusst mit zwei LL wie Baumwolle. Der tolle Flauschverschluss und die angenehme Passform, macht die Tragfähigkeit perfekt und somit kann jede WOLLKEN-Trägerin ihre Lieblings-WOLLKE finden. Wir verkleinern Müllberge… Wir bieten ZERO WASTE an… Wir versenden auch verpackungsfrei.

Meine Motivation

Durch meine Arbeit als Sexualpädagogin und Sexualberaterin in meiner Praxis, ist mir aufgefallen, wie viele Frauen unter den Folgen der Verwendung von Wegwerf-Produkten leiden. Da ich in meiner Praxis auch Hygieneartikel wie Menstruationstassen und co. verkaufe, machte ich mich auf die Suche nach einer gesunden Alternative für die Slipeinlage, die viele Frauen Tag täglich verwenden.

Die Suche war jedoch erfolglos, denn ich fand keine Produkt, das meinen Ansprüchen entspricht. Nach vielen schlaflosen Nächten, habe ich beschlossen selbst mit einem Produkt auf den Markt zu kommen, das sowohl gesund als auch nachhaltig ist. Das war der Beginn Meiner Wollke und heute bin ich stolz diesen Schritt gewagt zu haben.

http://www.wollke.at/presse/