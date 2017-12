C. Stauffer-Dörflinger, B. Pehofer, D. Priplata.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Die Stoffgärtnerei hat am 27.09.2016 ihre Tore für alle Nähbegeisterten im Raum St. Pölten geöffnet. Wir sind ein kleiner feiner Stoffladen mit qualitativ hochwertigen Jersey- und Sweatstoffen, sowie Baumwolle und diversen Strickstoffen. Wir führen bekannte Marken wie Lillestoff, Swafing, Stoffonkel, Albstoffe, uva. Auch biologisch hergestellte Stoffe sind ein fixer Bestandteil unseres Sortiments.

Vervollständigt wird unser Angebot durch eine große Auswahl an Nähzubehör. Hochwertiges Nähgarn, Reißverschlüsse in vielen Längen und Ausführungen, Druckknöpfe in vielen Farben, hochwertiges Schneidewerkzeug und Nähhelfer wie Kreiden und Messwerkzeuge sind nur ein kleiner Teil unseres Zubehör-Angebotes. Außerdem haben wir ein gut ausgewähltes Angebot an Schnittmustern und Nähbüchern.

Unser monatlich stattfindender Nähabend, den wir in einer ungezwungenen Runde bei Kaffee und Kuchen verbringen, erfreut sich großer Beliebtheit. Hier sind alle Willkommen, Nähanfänger wie Profis. Seit 27.09.2017 ist unser Webshop online, unter www.stoffgaertnerei.at kann man einen Großteil unseres Sortiments einsehen und gleich online bestellen. Als Versandart bieten wir unseren KundInnen auch „Abholung im Geschäft“ an, diese Möglichkeit wird sehr gerne in Anspruch genommen.

Meine Motivation

Wir sind drei junge Frauen, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Wir lieben unsere kleine feine Stoffgärtnerei mit jedem einzelnen Stoffballen. Mit unserer Leidenschaft wollen wir die Menschen wieder zum Selbermachen motivieren. Weiters liegt es uns am Herzen, ein Bewusstsein für die Herkunft von Kleidung und Rohstoffen zu schaffen.

www.stoffgaertnerei.at