Carina Haider & Michael Putzenlechner.

Mein Unternehmen in wenigen Sätzen

Seit einem dreiviertel Jahr ist die Firma UP! Personalagentur nun als regionaler Dienstleister in St. Pölten am Markt. „Um gutes Personal zu bekommen, muss man auch Gutes für die Mitarbeiter leisten, sie wertschätzen und ihre Leistungen anerkennen. Hierbei setzen wir neue Maßstäbe in unserer Branche“, so der Gründer. Um das häufig verrufene Thema Leiharbeit wieder ein Stück weit ins rechte Licht zu rücken, hat Herr Putzenlechner im vergangenen Sommer den Entschluss gefasst, den Schritt in die Selbständigkeit zu gehen.

Meine Motivation

Klein, fein und mit viel Menschlichkeit unterstützen Michael Putzenlechner und Carina Haider zahlreiche Arbeitsuchende bei der richtigen Jobfindung, sowie Unternehmen in und rund um St. Pölten bei der Personalsuche für Festanstellungen oder kurzfristige Personalengpässe. 10 Jahre Erfahrung in dieser Branche und die Freude am Job waren ausschlaggebend für ihre Entscheidung.

www.up-personal.at