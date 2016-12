Es war nur eine knappe Mitteilung von Bürgermeister Herbert Mihaly (Zukunftsbündnis Mihaly) zu Beginn der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch, doch die schlug wie eine Bombe ein: Die aufgelassene Filiale der Sparkasse sei an die Firma Spar Markowitsch in Hof verkauft worden.

Dabei schien bereits Anfang März der Deal unter Dach und Fach: Die Gemeinde wollte die benachbarte Bankfiliale um 375.000 Euro kaufen und für einen barrierefreien Zugang zum Gemeindeamt samt Bankomat nützen. Dass daraus nichts wird, lastet die VP als Oppositionspartei dem Bürgermeister an. Das Projekt entwickelte sich zu einer grotesken Flop-Geschichte.

Da der Gemeinderat mehrheitlich für einen Ankauf der Sparkassen-Filiale war, wurden bereits im März mit der Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl die Unterfertigung des Kaufvertrages und die Bezahlung des Kaufpreises für September vereinbart. Die Frist wurde später auf Ende November verschoben.

"Wenn du Charakter hast, legst du dein Amt zurück"

In der Gemeinderatssitzung vom 13. Oktober düpierte Mihaly den Gemeinderat mit einem Dringlichkeitsantrag: Die Gemeinde solle die Sparkassen-Filiale an die Unterwaltersdorfer Bäckerei Zwiletitsch vermieten (die NÖN berichtete). Für die VP „absurd“, zumal die Gemeinde die Sparkasse noch gar nicht gekauft hatte. Der Antrag scheiterte an einer Gegenstimme aus Mihalys eigener Fraktion.

In der gleichen Sitzung beschloss der Gemeinderat die Aufnahme eines Darlehens über 420.000 Euro für den Ankauf der Sparkassen-Filiale, zumal Mihaly versicherte, die Zusage für einen entsprechenden Antrag beim Land NÖ erhalten zu haben.

Am vergangenen Mittwoch war dann alles anders. Nach penetranten Nachfragen der VP-Fraktion gestand Mihaly kleinlaut, dass er keine schriftliche Zusage des Landes habe.

Die groteske Draufgabe: Im Land ist auch nichts von einem Antrag für ein entsprechendes Darlehen bekannt.

VP-Gemeinderat Josef Jandrinitsch: „Du hast den Gemeinderat samt deiner eigenen Fraktionsmitglieder vorsätzlich belogen. Wenn du Charakter hast, legst du dein Amt zurück.“ Nun droht Mihaly im Jänner ein Misstrauensantrag der VP.

Die Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl hält sich aus dem Desaster heraus: „Von uns gibt es dazu keinen Kommentar“, so Marketingleiterin Andrea Glatzer. Und auch die vermeintlich neue Besitzerin, Ingrid Markowitsch, gibt sich kryptisch. Sie sei als Interessent an der zweiten Stelle gereiht, habe aber noch keinen Kaufvertrag unterschrieben. Noch im Oktober drohte sie, die Spar-Filiale in Au zu schließen, wenn in der Sparkasse eine Bäckerei Einzug halten sollte.