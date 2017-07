Bad Deutsch-Altenburg

Der gebürtige Altenburger Jürgen Kapaun und Gattin Barbara Endl präsentierten am Wochenende im Thermen Café Lieder aus der Welt des Musicals. Beide sind ausgebildete Musicaldarsteller und können auf eine reiche Bühnenerfahrung verweisen.

Endl spielte in vielen deutschen Theatern Hauptrollen und war an der Seite von Peter Kraus auf Europa-Tournee. Kapaun hatte schon auf vielen renommierten Bühnen in verschiedensten Rollen Engagements. Der Abend am Samstag war aber trotzdem ein ganz besonderer, kehrte er doch auf jene Bühne zurück, auf der er als Kind vor 20 Jahren mit „Balu der Bär“ sein schauspielerisches Debüt gab.

Das Künstlerehepaar feierte am Samstag außerdem mit seiner eigenen Musical-Show Premiere. Die beiden haben ein zweistündiges Programm zusammengestellt, bei dem viele bedeutende Bühnenwerke musikalisch behandelt werden. Andreas Brencic begleitete sie dabei mit seinem Klavier. Dazwischen gaben sie mit humorvollen Geschichten sehr persönliche Einblicke in ihr Theaterleben.

Die Gäste wurden mit einem breiten Repertoire an Musical-Songs auf hohem Niveau verwöhnt. Präsentiert wurden beispielsweise „Let Me Be Your Star“ aus „Smash“, „Nur für mich“ aus „Les Miserables“ und „Any Dream Will Do“ aus „Joseph“.

Außerdem begeisterten Endl und Kapaun mit einem über zehn Minuten langen Medley mit Songs aus allen berühmten Musicals. Das Publikum dankte mit tosendem Applaus.