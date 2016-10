Berg , Wolfsthal

Leiche bei Ermittlungen nach Verkehrsunfall gefunden .

Bei Vermessungsarbeiten nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der B9 bei Berg bzw. Wolfsthal (Bezirk Bruck an der Leitha) haben Polizeibeamte am Freitag in 100 Meter Entfernung im dichten Gestrüpp ein auf dem Dach liegendes Fahrzeug mit einem Toten entdeckt.