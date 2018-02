Die Daten der Statistik Austria belegen eindrucksvoll, was man in der Region allerorts zu spüren bekommt: Der Bezirk wächst und zwar so stark, wie sonst kein anderer im ganzen Land. „Den höchsten Bevölkerungszuwachs seit 1.1.2002 gab es im Bezirk Bruck an der Leitha, dem Einzugsgebiet von Wien und Bratislava (19,4%), gefolgt vom Bezirk Wiener Neustadt (Stadt) (18,6%) und dem Bezirk Korneuburg (17,8%). Die größten Rückgänge gab es in den Bezirken Waidhofen an der Thaya (-7,4%), Gmünd (-7,2%) und Zwettl (-6,5%), allesamt im Waldviertel“, erklärt Regina Fuchs, von der Statistik Austria.

In allen Gemeinden des Bezirks haben die Bevölkerungszahlen seit 2002 zugenommen.

Jene Gemeinde, die in den letzten 16 Jahren am stärksten gewachsen ist, ist Gramatneusiedl. Dort verzeichnet man einen Einwohnerzuwachs von 56,1 Prozent. SP-Bürgermeisterin Erika Sikora sieht das grundsätzlich positiv, aber: „Es ist natürlich auch eine Herausforderung, die Infrastruktur anzupassen.“ Es sei diesbezüglich bereits einiges geschehen. „Wir müssen den Zuzug schon ein bisschen stoppen, sonst haben wir in Zukunft ein Problem. Bis jetzt ist sich aber beispielsweise bei Kindergarten- und Schulplätzen immer alles ausgegangen. Auch in Zukunft wird das mit vernünftiger Planung möglich sein“, betont Sikora.

Trend zur Reduktion des starken Zuzugs

Nach Gramatneusiedl liegt Haslau-Maria Ellend mit 53 Prozent auf dem zweiten Platz. „Wir haben uns im Hinblick auf die Einwohnerzahl seit Anfang der Neunziger fast verdoppelt“, bestätigt Bürgermeister Jürgen Preselmaier (VP). Die Nähe zu Wien, die günstige Verkehrsanbindung und der Nationalpark als Erholungsgebiet vor der Haustür seien maßgebliche Gründe für das starke Wachstum. Jetzt wolle man aber eher auf die Bremse steigen. „Schließlich muss auch die Infrastruktur der Gemeinde mitwachsen. Das geht sich mit Kindergarten und Schule noch gut aus, aber das Kanalnetz wäre bei weiterem starken Wachstum schon an der Grenze“, erläutert Preselmaier. Zwar sei nach wie vor mit Zuzug zu rechnen, angestrebt werde aber ein behutsames Wachstum: „Wir wollen keine Stadt werden“.

Lanzendorf verzeichnete einen 30-prozentigen Zuwachs. Für SP-Bürgermeisterin Silvia Krispel nicht nur ein Grund zur Freude. Heuer könne die Gemeinde den Zuwachs „finanziell gerade noch packen.“ Wegen dem „rasanten Wachstum“ müsse man auf „eiserne Reserven“ zurückgreifen. Wenn der Zuzug anhält, müsse man wahrscheinlich auch in der Volksschule mehr Platz schaffen.

Ebenfalls stark gewachsen ist die Gemeinde Wolfsthal an der Grenze zu Bratislava. VP-Bürgermesiter Gerhard Schödinger: „Die Gemeinde verkraftet nicht mehr als 1.500 Einwohner.“ Mit dem Bezug der derzeit laufenden Wohnprojekte sei diese Zahl in absehbarer Zeit erreicht. Eine Überschreitung würde enorme Kosten bei der Infrastruktur-Anpassung verursachen. „Mit dem neuen Raumordnungsprogramm und Bebauungsplan haben wir ein Instrument, welches längerfristig eine vernünftige Dorfentwicklung sichert“, so Schödinger.

"Haben bald die Kapazitätsgrenze erreicht"

Im Kurort Bad Deutsch Altenburg spürt man den Zuzug – und seine Auswirkungen auf die Infrastruktur ebenfalls stark. Zusätzliche Kinderbetreuungsplätze sind bereits erforderlich. „Sowohl beim Kindergarten als auch bei der Volksschule geraten wir langsam unter Druck, denn wir haben bald die Kapazitätsgrenze erreicht“, so VP-Bürgermeister Franz Pennauer.

Prozentuell etwas weniger wuchs Schwechat in den vergangenen 16 Jahren. Allersdings ist die Braustadt dennoch mehr als doppelt so groß, wie die zweitgrößte Gemeinde des Bezirks, die Bezirkshauptstadt Bruck. Dass man mittlerweile über 18.000 Einwohner zählt, ist vor allem „eine Erblast“ aus der Vergangenheit, wie Bürgermeisterin Karin Baier (SP) betont. Ziel der aktuell regierenden rot-grünen Koalition sei es neben dem Nachziehen bei der Infrastruktur auch ein Zusammenleben von „alten“ und „neuen“ Schwechatern zu gestalten. „Alle sollen sich wohlfühlen, das ist der größte Auftrag“, so Baier.

Ganz anders sieht die Sache in Hundsheim aus. Obwohl der kleine Ort weit im Osten liegt, hält sich hier der Zuzug in Grenzen. Und das ist auch durchaus so beabsichtigt. „Es liegt im Interesse der Gemeinde, vor allem jungen Bürgern in ihrem Heimatort Wohnmöglichkeiten zu bieten“, deshalb habe die Gemeinde erst kürzlich neues Bauland geschaffen. Ein kleiner Schub sei also demnächst zu erwarten. „Es wird aber weiterhin keine offensive Besiedelungspolitik betrieben“, erklärt SP-Bürgermeister Gerhard Math.